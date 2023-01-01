İranlı şüphelinin midesinden 76 paket 714 gram eroin çıktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen ortak çalışmada 11 Ocak'ta bir otobüs firması üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisi alan ekipler harekete geçti.