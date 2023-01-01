|
Gündem

İranlı şüphelinin midesinden 76 paket 714 gram eroin çıktı

Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 2 şüpheliden birinin midesinde 76 paket halinde 714 gram eroin tespit edildi.

13:16 . 20/01/2023 Cuma
AA
İranlı şüphelinin midesinden 76 pakette 714 gram eroin çıktı.

İranlı şüphelinin midesinden 76 pakette 714 gram eroin çıktı.

Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 2 şüpheliden birinin midesinde 76 paket halinde 714 gram eroin bulundu.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen ortak çalışmada 11 Ocak'ta bir otobüs firması üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisi alan ekipler harekete geçti.

Otobüs ile seyahat eden 2 İran uyruklunun kontrollerinde ve iç beden muayenesi sonucunda zanlılardan birinin midesinde 76 paket halinde 714 gram eroin tespit edildi.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokaklarda uyuşturucu satışı yapanların belirlenip yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Sümer Mahallesi ile Çukurova ilçesindeki Yurt Mahallesi'ndeki sokaklarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 zanlının kimliğini ve adreslerini tespit etti. Adreslere düzenlenen operasyonla şüpheliler M.C.S. (16), Yiğit A. (19), Ali K. (23), Burak Ş. (28), Oğulcan Ş. (20), Bekir Murat M. (19) yakalandı. Bu kişilerden 76 uyuşturucu hap, 46,31 gram sentetik uyuşturucu, 2,17 gram esrar ele geçirildi.


#Batman
#Operasyon
#Uyuşturucu
20 dakika önce
default-profile-img
İranlı şüphelinin midesinden 76 paket 714 gram eroin çıktı
İkizlerin bahis çetesine operasyonda ikinci dalga: 15 gözaltı
MTV ödemelerinde son gün ne zaman?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist'e tepki: Yine yanılacaklar geçmişte yanıldıkları gibi
Erol Bulut: "Yanlış dile getirdim, kusura bakmasınlar"
Türkiye'nin ilk yüz naklinin üzerinden 11 yıl geçti: Sürekli toplumun içindeyim
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.