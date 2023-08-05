|
Gündem

İstanbul Hukuk'taki hukuksuzlukta yanlıştan dönüldü: Muhammet Emin Ay'a iade-i itibar

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammet Emin Ay, mezuniyet töreninde, 'birincilik konuşması' hakkından mahrum bırakıldığını duyurmuştu. Skandal, ortaya çıkmasıyla birlikte toplumun özellikle mütedeyyin kesiminde infiale neden olmuş ve konuya ilişkin İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü inceleme başlatmıştı. Büyük tepkiye neden olan skandalla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Dekan kararı ile birincilik konuşması hakkı elinden alınan Ay'a bu sabah itibari ile iade-i itibar yapıldığı öğrenildi.

21:04 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
'28 Şubat' vurgulu birincilik konuşması yaptırılmayan Muhammet Emin Ay'a iade-i itibar yapıldı.

'28 Şubat' vurgulu birincilik konuşması yaptırılmayan Muhammet Emin Ay'a iade-i itibar yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammet Emin Ay, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birincilikle bitirdiği bölümünün mezuniyet töreninde, 'birincilik konuşması' hakkından mahrum bırakıldığını açıklamıştı.

Dekanlık tarafından alınan bu skandal karar büyük tepki çekmişti.

Muhammet Emin Ay'a iade-i itibar

Ay'ın yaşadığı bu mağduriyet sonrası ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un harekete geçtiği öğrenildi. Tunç'un Ay'ı telefonla arayarak sahne gerisinden yaşananları kendisinden dinlediği ve tebrik ettiği öğrenildi.


Özellikle mütedeyyin kesim tarafından tepkiyle karşılanan skandala YÖK Başkanı Erol Özvar'ın da sessiz kalmadığı ortaya çıktı. Özvar'ın Dekan kararıyla susturulan Muhammet Emin Ay'ı aradığı ve kendisine haksızlık yapıldığının altını çizdiği belirtildi.

Hukuk Fakültesi'ndeki hukuksuzluğun ortaya çıkmasıyla beraber İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar da mağdur öğrenci Emin Ay'ı rektörlüğe davet edip kendisi ile görüştü.

Muhammet Emin Ay’ı makamında ağırlayan Zülfikar, başarısından dolayı tebrik ederek kendisine plaket takdim etti.

Ekmekçi'nin istifası istendi

Öte yandan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün, İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi’nin istifasını istediği de öğrenildi.

Ne olmuştu?

Bölümü birincilikle bitiren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammet Emin Ay, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugüne kadar binlerce öğrenciye tanınan 'birincilik konuşması' hakkından mahrum bırakıldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yaşananlara ilişkin bilgi veren Ay, "Her sene mezuniyette yapılan birincilik konuşması İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirmeme rağmen bugün yaptırılmaya layık görülmemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Başarılı öğrencinin Dekan tarafından izin verilmeyen konuşmasının metninde, 28 Şubat postmodern darbesine ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a atıf yapıldığı görülmüştü.




#Muhammet Emin Ay
#İstanbul Üniversitesi
#Hukuk Fakültesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MKE Ankaragücü - Konyaspor canlı yayın ve canlı skor ekranı