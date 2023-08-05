İstanbul Hukuk'ta hukuksuzluk: Okul birincisine 28 Şubat vurgulu konuşması yaptırılmadı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi birincisine, '28 Şubat vurgulu' konuşması yaptırılmadı.
Yaz aylarının gelişiyle birlikte üniversitelerde eğitim gören binlerce öğrenci mezuniyet heyecanı yaşıyor. Bu heyecan, bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de yaşandı.
İstanbul Hukuk birincisine '28 Şubat' vurgulu konuşması yaptırılmadı
Bölümü birincilikle bitiren Muhammet Emin Ay isimli öğrenci, bugüne kadar binlerce öğrenciye tanınan 'birincilik konuşması' hakkından mahrum bırakıldığını açıkladı.
Konuşturulmayacağını törende öğrendi
Dekanlığın, konuşma metnini bir gün önceden istediği ve birinci öğrenci Emin’in, konuşturulmayacağından tören esnasında haberdar olduğu öğrenildi.
Ay, Twitter hesabından izin verilmeyen konuşmasını da paylaştı.
İlgili metin şöyle: