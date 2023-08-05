İstanbul Hukuk'ta hukuksuzluk: Okul birincisine 28 Şubat vurgulu konuşması yaptırılmadı

'Demokrasiye balans ayarı yaptık' denildi, bin yıl süreceği iddia edildi. Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbenin üzerinden 26 yıl geçti. İzleri silindi belki ama üzerinden yıllar geçse de o karanlık günler unutulmadı. Peki o sürece nasıl gelindi?