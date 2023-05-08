28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Denizli'de küçük Yaren başörtüsü nedeniyle turnuvadan men edildi

Denizli'de düzenlenen şampiyonada 10 yaşındaki Melike Yaren Arsu, başörtüsü nedeniyle müsabakadan men edildi.
Türkiye Karate Federasyonu'nun Denizli'de düzenlediği turnuvada skandal bir karara atıldı. 28 Şubat zihniyetinin mahsulünün yeniden hortladığı şampiyonada 10 yaşındaki Melike Yaren Arsu, başörtüsü dayatmasına maruz kaldı.
Adapazarı'nda daha önce gerçekleştirilen seçmelerde birinci olan Arsu, Denizli’de düzenlenen Minikler Türkiye Karate Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. İlk müsabakasını kazanan Arsu, ikinci müsabakasına başlayacağı sırada Merkez Hakem Kurulu üyesi Uğur Kobaş tarafından men edildi. Kıyafeti nedeniyle ikinci mücadelesinde yarışmasına izin verilmeyen Yaren'in babası Atakan Arsu Türkiye Karate Federasyonu’ndan kızın müsabakadan men edilmesine ya da maça çıkmasına engellenmesine ilişkin kayıt ve tutanakları talep ederek, haksız uygulamaya karşı hukuk mücadelesi başlattı.
Kızıma boynunu açması yönünde baskı yapıldı
Konuya ilişkin konuşan baba Atakan Arsu, iki takım antrenörünün de itiraz etmesine rağmen minik sporcuya baskı yapıldığını belirtti. Arsu, "Antrenörümüz ve rakibi olan sporcunun antrenörü diğer iki hakemin yanı sıra Merkez Hakem Kurulu’ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Akif Gürbüz’e itiraz etmesine rağmen, kızıma boynunu açması ya da müsabakadan çekilmesi yönünde baskı yapılmıştır. Kızım boynunu açmama yönünde karar alması sonrası, spor yapma hakkı elinden alınmıştır” dedi.