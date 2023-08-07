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İstanbul Kent Üniversitesi yeni akademik döneme hazır

İstanbul Kent Üniversitesi tüm yenilikleriyle birlikte ve 2023-2024 Akademik yılda kentin kalbindeki kampüslerinde yeni öğrencilerini bekliyor. Eğitim medyasının yoğun katılımı ile gerçekleşen oryantasyon ve tanıtım gezisi Taksim merkez kampüste üniversite rektörü Prof.Dr.Necmettin Atsü ve ekibinin eşliği ve ev sahipliğinde gerçekleşti.

16:48 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul Kent Üniversitesi

İstanbul Kent Üniversitesi

İstanbul Kent Üniversitesi tüm yenilikleriyle birlikte ve 2023-2024 Akademik yılda kentin kalbindeki kampüslerinde yeni öğrencilerini bekliyor.



İstanbul Kent Üniversitesi ve eğitim medyasının yoğun katılımı ile gerçekleşen oryantasyon ve tanıtım gezisi Taksim merkez kampüste üniversite rektörü Prof.Dr.Necmettin Atsü ve ekibinin eşliği ve ev sahipliğinde gerçekleşti.





Üniversite yatırımları ve sağlık bilimleri tabanlı olması ve bünyeye yeni katılan eczacılık fakültesi ile beraber yüksek kalite eğitimin İstanbul’daki kalbi olma yolunda ilerleyen üniversite bu yılda da yabancı öğrencilerin tercihleri ile yeni üniversitelerin başında yer alıyor.



Özellikle üniversitede fakültelere bağlı simülasyon odaları, atölye, uygulama merkezleri, laboratuvarların dikkat çektiği ve öğrencilere buraları sınırsız kullanma imkanı veren İstanbul Kent Üniversitesi yeni akademik takvime oldukça hazır.



Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ile Sanat ve Tasarım fakültelerinde eğitim hayatını sürdüren İstanbul Kent Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi’nin kuruluşu için de onay aldı.



#İstanbul Kent Üniversitesi
#Diş Hekimliği
#Eczacılık Fakültesi
#Prof.Dr.Necmettin Atsü
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