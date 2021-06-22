Gündem İstanbul merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 11 kişi yakalandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İstanbul merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 11 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında, örgütün bölge yapılanmalarında sözde "abi" ve "abla" düzeyinde olduğu tespit edilen şüphelilerden 11'i yakalandı.

Haber Merkezi AA
İstanbul merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son dakika haberleri
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 11'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Mardin ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

DHA

Operasyon kapsamında, örgütün bölge yapılanmalarında sözde "abi" ve "abla" düzeyinde olduğu tespit edilen şüphelilerden 11'i yakalandı.

FETÖ soruşturması: ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
GÜNDEM
FETÖ soruşturması: ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: ByLock kullanıcısı 23 şüpheli gözaltında
GÜNDEM
İstanbul'da FETÖ operasyonu: ByLock kullanıcısı 23 şüpheli gözaltında
Abone Ol Google News
Erzincanda 80 yıllık dert bitti

Erzincan'da 80 yıllık dert bitti

Risk altındaki ​23 mahalle ve 200 ev kurtuldu.
Aktarda 400 liraya satılıyor

Aktarda 400 liraya satılıyor

​Türkiye'nin en büyük ormanında 'mis gibi hasat.'
Müthiş talep var

​İlk günden rezervasyonlarda patlama yaşandı

​Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli mesajlar.

Anadolu'yu <br>karış karış gezdi

Anadolu'yu
karış karış gezdi

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye'nin Gastronomi Atlası.

​Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın isyanı.

Tabelayla arıyor

Tabelayla arıyor

​Almanya'dan köyüne geldi: Tarlasını görünce şaşkına döndü.

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Merkel ve Draghi'den göç mutabakatı açıklaması: Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeyiz
Dünya

Merkel ve Draghi'den göç mutabakatı açıklaması: Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan göç mutabakatının yenilenmesinden yana olduklarını söyledi. Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırdığına işaret eden Merkel, "İkimiz de Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeyeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim
Gündem

Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 229 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 659'uncu günde de sürüyor. Bitlis'te, 2015 yılında üniversite öğrencisiyken, kaçırılan kızı Fadime için evlat nöbetine devam eden Hatice Levent, "Bu HDP denilen, PKK denilen lanet, bizim çocuklarımızdan ne istiyor? Kendi çocuklarını götürsünler. Bizim çocuklarımızı bırakın. Ben çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim" dedi.
Kılıçdaroğlu AYM kararı sonrası HDP'yi savundu: Terör örgütleriyle bağlantılandırmak doğru değil
Gündem

Kılıçdaroğlu AYM kararı sonrası HDP'yi savundu: Terör örgütleriyle bağlantılandırmak doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesini kabul etmesine ilişkin açıklama yaptı. "Siyasi partileri topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil" diyen Kılıçdaroğlu, sayısız delile rağmen HDP'nin teröre bulaşmadığını savundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.