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İSTANBUL

İstanbul Milletvekili Sare Yılmaz Avrupa'ya sorumluluklarını hatırlattı: Ölümleri kınayın

Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği Başkanı (IMRA) ve İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, Türkiye - Yunanistan sınırında yaşanan insani krize ilişkin Avrupa'ya çağrıda bulundu. Zulme sessiz kalmanın, ortak olmaktan farklı olmadığını hatırlatan Yılmaz, Twitter üzerinden "Avrupa Parlamentosu’na açık çağrımızdır" açıklamasıyla paylaştığı yazılı metinde, "Bir barış ve ortak refah projesi olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği’nin ve bütün bileşenlerinin, insan hakları konusunda gereken hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Masum insanların öldürülmesinin durdurulması konusundaki sorumluluğunuzu sizlere hatırlatıyor ve sizleri kınama yapmaya davet ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Sare Aydın Yılmaz
Emine Sare Aydın Yılmaz

Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği Başkanı (IMRA) ve İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, Yunanistan sınırında mültecilerin yaşadığı insanlık krizi ile alakalı Avrupa'ya çağrıda bulundu.

Avrupa Parlamentosu'na açık çağrı

  • Yazılı bir metinle çağrıda bulunan Yılmaz, metnin Türkçe ve İngilizce halini sosyal medya hesabı üzerinden "Avrupa Parlamentosu’na açık çağrımızdır!" açıklamasıyla paylaştı.

Zulme sessiz kalmanın, ortak olmaktan farklı olmadığının altını çizen Yılmaz, Avrupa'ya masum insanların öldürülmesinin durdurulması konusundaki sorumluluğunu bir kez daha hatırlattı.

Metnin tamamı şöyle:

Avrupa Parlamentosu’nun Sayın Üyeleri,

  • Türkiye - Yunanistan sınırında yaşanan insanlık krizi, günü kurtaran çözümlerle ele alınamaz. Bu kriz sadece sınır güvenliği sorunu değildir. Sığınmacıların yaşadıkları insan hakları ihlalleri, evrensel değerlerimize bir tehdittir. Bütün sığınmacılara insanlık onuruna yakışan şekilde muamele edilmelidir. Avrupa sadece bir coğrafi bölgeyi nitelendirmemektedir. Bir barış ve ortak refah projesi olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği’nin ve bütün bileşenlerinin, insan hakları konusunda gereken hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.

"Türkiye Avrupa’nın tampon bölgesi olarak görülmemeli"

Avrupa’nın sınırı Türkiye ile paylaştığı sınır değildir. Bilakis Türkiye, Avrupa’nın sınırları içerisinde kalmaktadır. 3,7 Milyon Suriyeli Sığınmacıyı misafir eden Türkiye ile dayanışma içerisinde olunması gerekmektedir. Türkiye’nin Avrupa’nın tampon bölgesi olarak görülmemesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, savaştan ve istikrarsızlıktan kaçan sığınmacılara yardım etmek insani bir sorumluluktur ve herkesin bu sorumluluğu paylaşması lazımdır.

"Masum insanların öldürülmesinin durdurulması konusundaki sorumluluğunuzu hatırlayın"

  • Sayın Parlamenterler, bugün yaşanan süreç tarihe kara bir leke olarak geçmektedir. Sınır bölgelerinde, sığınmacılara gaz bombası, plastik mermi, gerçek mermi ile ateş açılmaktadır. Mülteci botları batırılmaya çalışılmaktadır. Sınırı geçmeyi başaran sığınmacılara kaba dayak ve işkence uygulanmakta ve yanlarındaki para ve cep telefonları alınarak geri gönderilmektedir. En temel insan hakkı olan yaşama hakkı yok sayılmaktadır. Sınırı geçmeye çalışan 2 Suriyeli sığınmacı, Yunanistan resmi görevlileri tarafından açılan ateş sonucunda hayatını kaybetmiştir. Mazlum sivillerin öldürülmesi savaş zamanlarında dahi kabul edilemez. Bu sebeple Yunanistan Sınır Güvenlik birimlerinin sığınmacılara uyguladığı insanlık dışı muameleyi en sert şekilde kınıyorum. Masum insanların öldürülmesinin durdurulması konusundaki sorumluluğunuzu sizlere hatırlatıyor ve sizleri kınama yapmaya davet ediyorum.

"Zulme sessiz kalmak, ortak olmaktır"

Bu noktada siz değerli Parlamenterlere tarihsel bir görev düşmektedir. İnsanlık onuru yok sayılmaktadır. Bu konuda herkesin bir an önce aksiyon alması gerekmektedir. Avrupa’ya geçmek isteyen Sığınmacılara, Avrupa’nın kucağını açması gerekmektedir. Sığınmacıların güvenlikleri sağlanmalıdır. Sizlerden bu konuda aktif rol almanızı ve İnsan Hakları ihlallerine karşı mücadele etmenizi rica ediyorum. Unutmayın, zulme sessiz kalmak, ortak olmaktır.

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