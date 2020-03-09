Dünya Erdoğanın sözünü ettiği sığınmacı bebeğin babası Kızım Necla da Cumhurbaşkanımızın torunudur
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Erdoğan'ın sözünü ettiği sığınmacı bebeğin babası: Kızım Necla da Cumhurbaşkanımızın torunudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği sığınmacı çocuğun babası Mahmud Ahmed, "Kızım Necla da Cumhurbaşkanımızın torunudur. Dediği gibi Suriye'den kötü adamlardan, Esed'den kaçıp Türkiye'ye geldik" dedi. Ahmed, Avrupa'ya daha iyi bir hayat yaşamak ve çocuklarını okutmak için gitmek istediklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün sözünü ettiği sığınmacı minik Necla ve babası Mahmud Ahmed.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün sözünü ettiği sığınmacı minik Necla ve babası Mahmud Ahmed.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında bahsettiği sığınmacı çocuğun babası Mahmud Ahmed, "Kızım Necla da Cumhurbaşkanımızın torunudur. Dediği gibi Suriye'den kötü adamlardan, Esed'den kaçıp Türkiye'ye geldik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" programında sözünü ettiği, tarlada düşe kalka kucağındaki bebek bezini taşımaya çalışan küçük kızın babası Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle ülkesinden kaçıp Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

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Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere yönelik sınır kapılarının açılacağı haberlerinin ardından binlerce mülteci Edirne'ye doğru hareket etti. Suriye İdlib'den ailesi ile göç yolculuğuna çıkan minik mülteci Necla, annesinin yanında düşe kalka bebek bezini taşımaya çalıştı.
  • Erdoğan'ın, konuşmasında iki yaşındaki kızı Necla'dan bahsettiğini hatırlatan Ahmed, "Kızım Necla da Cumhurbaşkanımızın torunudur. Erdoğan'ın dediği gibi Suriye'den kötü adamlardan, Esed'den kaçıp Türkiye'ye geldik" diye konuştu.

"Türkiye'den Allah razı olsun"

Türk insanının çok merhametli olduğunu vurgulayan Ahmed, "Türkiye'den Allah razı olsun, bize çok iyi davrandılar. Yunanistan'ın nasıl davrandığını burada görüyoruz. Bize sürekli gaz atıyorlar, mermi atıyorlar. Gerçekten hayat zor." dedi.

Ahmed, Avrupa'ya daha iyi bir hayat yaşamak ve çocuklarını okutmak için gitmek istediklerini dile getirdi.

Necla'nın annesi Cevhir Ahmed ise savaştan kaçarak geldikleri Türkiye'de kendilerine çok iyi davranıldığını söyledi.

Cevhir Ahmed, çocuklarını okutmak ve daha iyi şartlarda yaşamak için Hollanda'ya gitmek istediklerini sözlerine ekledi.

  • Cumhurbaşkanının konuşması
  • Erdoğan, dün "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" programında, sınırda bekleyen sığınmacıları anlatmıştı.
  • Sığınmacıların sınırda çektikleri zorlukları torununa da izlettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O 3-5 yaşındaki yavruları görüyorsunuz. Yunanistan sınırına giderken, tarlalar içinde... Ekranlarda izlemişsinizdir. Düşe kalka o 3 yaşındaki yavrunun nasıl sınıra doğru yürüdüğünü herhalde izlemişsinizdir. Ben, torunuma da onu gösterdim. Bak dedim senin gibi, düşüyor, kalkıyor. Niye biliyor musun dedim? O kötü amcalardan kurtulmak için. Ortada böyle bir zulüm var. O da bana soruyor. 'Bunlar kötü amcalar mı?' Evet oğlum, bunlar kötü amcalar. Bunu yaptılar. İnanın ellerinden gelse, onları bile süngülerler. Bunlarda vicdan yok, bunlarda insaf yok, bunlarda insanlıktan nasibini almak yok." ifadelerini kullanmıştı.

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