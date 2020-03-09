Bu kez plastik mermiyle öldürecek

Sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor. Önceki gün Yunan askerinin makineli tüfekle sığınmacılara ateş etmesi görüntülere yansımıştı.

Bir sığınmacının boynuna plastik mermi saplandı.

Açılan ateş sonucu ölümler ve yaralanmaların olduğu sınır hattında Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri müdahale etti.

Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı. Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi.

OYNAT 00:39 Yunanistan sınırında yürek sızlatan görüntü Yunanistan'ın, sınır kapısındaki insanlık dışı uygulamaları devam ederken, sınırı geçmeye çalışan sığınmacıların mücadeleleri de sürüyor. Yorgun düşen sığınmacı bir babanın, beton zemin üzerinde uyuyakalması ve hemen yanındaki çocuğunun kendi başına uyuyamadığı yürek sızlatan görüntüler böyle kaydedildi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 19 Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Yunanistan'a gitmek için gelen göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişleri sürüyor. Alanda 10 gündür aileleriyle kurdukları çadırlarda bekleyen göçmenlere yardım kuruluşları ve Edirne halkı tarafından yiyecek ve kıyafet yardımı yapılıyor. Yunanistan'ın geçişlere kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi bugün de sürdü. Yunan askerleri ve polisleri, tampon bölgede kurdukları tel örgülerden oluşan barikatlardan göçmenlerin üzerine plastik mermi, TOMA'dan tazyikli su, gaz bombaları ve biber gazı ile müdahale etti. Sert müdahalede 4 göçmen, yaralanırken, onlarca kişi de nefes almakta güçlük çekti. Müdahale nedeniyle göçmenler, Türkiye tarafına kaçtı. Yaralı göçmenler, bölgede bulunan çadır hastanede tedaviye alındı. Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bugüne kadar Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde 3 göçmenin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1000'den fazla göçmenin de yaralandığını söyledi. Yaralı göçmenler, hastaneler ve Pazarkule kesiminde kurulan çadır hastanede tedavi edildi. Yunan zulmü tam gaz: 3 ölü, 1000 yaralı Edirne sınırında Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyen göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sürüyor. Plastik mermi, gaz bombası ve biber gazına maruz kalan göçmenler, nefes almakta güçlük çekerken, sert müdahalede 4 göçmen yaralandı. Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde bugüne kadar 3 göçmenin öldüğünü, 1000'in üzerinde kişinin de yaralandığını söyledi. BiP'te paylaş

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