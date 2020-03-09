Dünya Bu kez plastik mermiyle öldürecek
AVRUPA

Bu kez plastik mermiyle öldürecek

Avrupa geçmek isteyen mültecilere ateş eden Yunan polisi akla zarar yöntemler deniyor. Boynundan yaralanan bir mülteciyi tedavi eden Türk sağlık görevlileri plastik merminin içinde tele rastladı. Gerçek mermi kullandığı için tepki çeken Atina’nın plastik mermiyle en büyük zararı vermek için bu yol başvurduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan kolluk kuvvetleri mültecilere karşı acımasızca saldırıyor.
Yunan kolluk kuvvetleri mültecilere karşı acımasızca saldırıyor.

Sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor. Önceki gün Yunan askerinin makineli tüfekle sığınmacılara ateş etmesi görüntülere yansımıştı.

Bir sığınmacının boynuna plastik mermi saplandı.

Açılan ateş sonucu ölümler ve yaralanmaların olduğu sınır hattında Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri müdahale etti.

Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı. Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi.

Yunanistan sınırında yürek sızlatan görüntü
OYNAT 00:39
Yunanistan sınırında yürek sızlatan görüntü
Yunanistan'ın, sınır kapısındaki insanlık dışı uygulamaları devam ederken, sınırı geçmeye çalışan sığınmacıların mücadeleleri de sürüyor. Yorgun düşen sığınmacı bir babanın, beton zemin üzerinde uyuyakalması ve hemen yanındaki çocuğunun kendi başına uyuyamadığı yürek sızlatan görüntüler böyle kaydedildi.

Yunan zulmü tam gaz: 3 ölü, 1000 yaralı
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Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Yunanistan'a gitmek için gelen göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişleri sürüyor. Alanda 10 gündür aileleriyle kurdukları çadırlarda bekleyen göçmenlere yardım kuruluşları ve Edirne halkı tarafından yiyecek ve kıyafet yardımı yapılıyor.
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Yunanistan'ın geçişlere kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi bugün de sürdü.
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Yunan askerleri ve polisleri, tampon bölgede kurdukları tel örgülerden oluşan barikatlardan göçmenlerin üzerine plastik mermi, TOMA'dan tazyikli su, gaz bombaları ve biber gazı ile müdahale etti.
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Sert müdahalede 4 göçmen, yaralanırken, onlarca kişi de nefes almakta güçlük çekti. Müdahale nedeniyle göçmenler, Türkiye tarafına kaçtı.
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Yaralı göçmenler, bölgede bulunan çadır hastanede tedaviye alındı.
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Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bugüne kadar Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde 3 göçmenin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1000'den fazla göçmenin de yaralandığını söyledi.
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Yaralı göçmenler, hastaneler ve Pazarkule kesiminde kurulan çadır hastanede tedavi edildi.
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Yunan zulmü tam gaz: 3 ölü, 1000 yaralı
Edirne sınırında Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyen göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sürüyor. Plastik mermi, gaz bombası ve biber gazına maruz kalan göçmenler, nefes almakta güçlük çekerken, sert müdahalede 4 göçmen yaralandı. Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde bugüne kadar 3 göçmenin öldüğünü, 1000'in üzerinde kişinin de yaralandığını söyledi.

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