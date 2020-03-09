Bu kez plastik mermiyle öldürecek

Avrupa geçmek isteyen mültecilere ateş eden Yunan polisi akla zarar yöntemler deniyor. Boynundan yaralanan bir mülteciyi tedavi eden Türk sağlık görevlileri plastik merminin içinde tele rastladı. Gerçek mermi kullandığı için tepki çeken Atina’nın plastik mermiyle en büyük zararı vermek için bu yol başvurduğu belirtiliyor.
Sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor. Önceki gün Yunan askerinin makineli tüfekle sığınmacılara ateş etmesi görüntülere yansımıştı.
Açılan ateş sonucu ölümler ve yaralanmaların olduğu sınır hattında Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri müdahale etti.
Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı. Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi.