Almanya Yunanistan'daki 'küçük ve refakatsiz' çocukları kabul edecek Almanya Başbakanı Angela Merkel ve koalisyon ortakları gece yaptıkları toplantıda göçmen krizi ile ilgili Yunanistan'a yardım etmek adına adalarda bulunan reşit olmayan yaştaki göçmenleri ülkeye kabul etme kararı aldı.

Haber Merkezi 09 Mart 2020, 09:40 Son Güncelleme: 09 Mart 2020, 12:11 AA