Dünya Almanya Yunanistandaki küçük ve refakatsiz çocukları kabul edecek
AVRUPA

Almanya Yunanistan'daki 'küçük ve refakatsiz' çocukları kabul edecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve koalisyon ortakları gece yaptıkları toplantıda göçmen krizi ile ilgili Yunanistan'a yardım etmek adına adalarda bulunan reşit olmayan yaştaki göçmenleri ülkeye kabul etme kararı aldı.

Haber Merkezi AA
Suriyeli 5 kardeş geceyi battaniyeye sarılarak geçirdi.
Suriyeli 5 kardeş geceyi battaniyeye sarılarak geçirdi.

Alman hükümetinin, Yunanistan’daki kamplarda bulunan ve özellikle korunmaya muhtaç sığınmacı çocukların bir kısmını ülkeye kabul etmek istediği bildirildi.

  • Almanya Haber Ajansının (DPA) haberinde, Başbakan Angela Merkel başkanlığında hükümeti oluşturan partilerin liderlerinin yaptığı toplantıda, konuya ilişkin karar alındığı belirtildi.

Kararda Avrupa Birliği'nde (AB) "gönüllüler koalisyonu" oluşturulmak istendiği ifade edilen haberde, bu kapsamda Almanya’nın belirli sayıda çocuğu kabul edebileceği vurgulandı.

Her yolu deniyorlar: Göçmenler Avrupa yolunda
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Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine gidebilmek için Edirne'ye gelen mülteciler, çocukları ile birlikte zorlu bir yolculuk yapıyor.
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Havanın soğuk olmasına rağmen mülteciler, her türlü tehlikeyi göze alarak Meriç Nehri üzerinde ilerlemeye çalışıyor.
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Kucaklarında bebekleriyle bellerine kadar buz gibi suya giren bir grup mülteci, yardımlaşarak nehir üzerindeki bir setten güçlükle yürüyerek karşıya geçti.
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Yaşanan bu zorlu yolculuk ise saniye saniye görüntülendi.
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Her yolu deniyorlar: Göçmenler Avrupa yolunda
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellemeyeceğini açıklamasının ardından Edirne'ye gelen mülteciler, her türlü zorluğu geçerek ilerleyişini sürdürüyor.

Küçük ve refakatsiz olanlar seçilecek

Almanya'nın Yunan adalarındaki insani durumdan dolayı 1000-1500 çocuk alarak Yunanistan’ı desteklemek istediği aktarılan haberde, söz konusu çocukların acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta veya 14 yaşından küçük refakatsiz olanlar arasından seçileceğinin altı çizildi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan’daki sığınmacı çocukların alınması için "gönüllüler koalisyonu"nda başka AB ülkelerinin de yer alacağına inandığını belirtti.

Fransa’dan böyle bir işareti aldıklarına dikkati çeken Kramp-Karrenbauer, bundan dolayı gönüllüler koalisyonunun ikiden fazla ülkeden oluşacağına inancını dile getirdi.

Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142.175 oldu
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Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142.175 oldu

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