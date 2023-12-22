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İstanbul trafiği kilitlendi: Harita kıpkırmızı! Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

Megakentte öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış trafik yoğunluğuna neden oluyor. İBB haritasına bakıldığında ana halterlerin kırmızı ve bordo olduğu görülüyor. Saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'a dayandı. Mesai bitiminde trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

Seren Som
Seren Som
17:04 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 18:00 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk yaşanıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkisini akşam saatlere doğru arttırdı.

Yağış sonrası Megakent'te trafik adeta kilitlendi.

Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk var.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB trafik haritasına göre saat 16.00'da yüzde 83'e yükselen yoğunluk, saat 17.00 itibarıyla yüzde 87'i aştı.

İş çıkış saati yoğunluğun daha da artması bekleniyor.


Bakan Uraloğlu: Trafik güvenliği için en önemli tedbir akıllı ulaşım sistemi
Bakan Uraloğlu: Trafik güvenliği için en önemli tedbir akıllı ulaşım sistemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 2. Bölge Müdürlüğünde bulunan Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezinde incelemelerde bulundu. TCDD Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile merkezdeki laboratuvarları gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Uraloğlu, incelemelerin ardından "Günümüzde demiryolu olsun, karayolu olsun, havayolu ya da denizyolu olsun tüm ulaşım modlarında trafik güvenliğini arttırmak için başvurulan en önemli tedbirlerden biri akıllı ulaşım sistemleridir" diyerek, "Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezimiz sayesinde, zamanında yapılan müdahalelerle olası muhtemel tren gecikmelerini minimum seviyeye çekmeyi hedefliyoruz" dedi.


#İstanbul
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#Yağmur
1 saat önce
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