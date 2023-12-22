Tesla ABD'deki 120 binden fazla aracını geri çağıracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2012 yılından bu yana Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery'nin üretim tesislerini ziyaret ettiklerini belirtti. Kacır, "Geçtiğimiz ay 250 bin araç üreten markayı, ülkemizde yatırıma davet ettim. Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Ayrıca Kacır, Çin’in Anting şehrinde Türkiye’de de MG marka araçlarıyla tanınan SAIC grubun merkezine ziyarette bulundu.