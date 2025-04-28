İstanbul trafiğinde son durum: Yüzde 72'yi gösterdi

Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devam ediyor.
Haftanın ilk iş gününde saat 08:30 itibariye trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak kayıtlara geçti. Kadıköy, D-100'de trafik yoğunluğu ise saat 08.00'de yüzde 72 olarak ölçüldü.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik haritası verilerine göre saat 08.30 itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçülürken Kadıköy D-100'de ise yüzde 72 olarak ölçüldü.
Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devam ediyor.
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