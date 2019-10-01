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İSTANBUL

İstanbul Valiliği: Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasının tahliyesine karar verdi​

İstanbul Valiliği: Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasının tahliyesine karar verildi

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Diş Hekimliği Fakültesi binalarının tahliye edilmesine karar verildi. Binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
5.8'lik depremin ardından Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde hasar oluştu.
5.8'lik depremin ardından Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde hasar oluştu.

İstanbul Valiliği depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Diş Hekimliği Fakültesi binalarının tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekipler tarafından ön tespitler gerçekleştirilmiştir.

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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi)

İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Yerleşkesi’nde bulunan binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde;

İç Hastalıkları Poliklinikleri Binası, Cerrahi Tıp Bilimleri Binası, Dekanlık Binası ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü Binası’nda deprem kaynaklı yapısal bir hasara rastlanılmadığı,

Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi Binasının; yapım yılı, malzeme kalitesi ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

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İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi’nde bulunan 7 adet binada yapılan deprem ön hasar tespiti incelemesi neticesinde;

Binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir.

  • Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir.

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Okullar ve hastaneler tahliye edildi
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İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Okullar ve hastaneler tahliye edildi
İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Okullardaki öğrenciler ise tahliye edilerek ailelerine teslim edildi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde; 26.09.2019 tarihinde meydana gelen depremden dolayı;

Çocuk Acil binasının az hasarlı, diğer 13 binada ise yapısal bir hasar olmadığı tespit edilmiştir.

Kardiyoloji Enstitüsü (Haseki) Mikrobiyoloji Laboratuvarı,

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Bakırköy) binaları,

Veteriner Fakültesi (Avcılar) binasının az hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

Binaların yapım yılı ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre hareket edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yapılan çalışmalarda hasar tespit durumuna göre binalarda sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin devamına ilişkin karar, her iki üniversitemizin rektörlüklerince verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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