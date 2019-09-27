Ekonomi Deprem çantasının maliyeti 440 TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Deprem çantasının maliyeti ne kadar? Deprem çantasında neler bulunmalı?

Deprem çantasının maliyeti 440 TL

Dün 13.59’da İstanbul’da gerçekleşen 5,8’lik depremin ardından akıllara ‘depreme ne kadar hazırlıklıyız?’ sorusu geldi. Muhtemel bir deprem durumunda hayat kurtarabilecek deprem çantası, ortalama 440 TL maliyetle oluşturulabiliyor.

Haber Merkezi IHA
Deprem çantasının her evde hazırlanması gerekiyor.
Deprem çantasının her evde hazırlanması gerekiyor.

Uzmanlara göre; önceden hazırlanmış bir deprem çantası depremde hayat kurtarabilir. Olası bir deprem durumunda kullanılacak deprem çantasının hazırlanmasının ortalama maliyetinin ise bir kişi için 440 TL olduğu tespit edildi.

Uzmanlar deprem sempozyumunda depreme yakalandılar
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Uzmanlar deprem sempozyumunda depreme yakalandılar
İstanbul'da yaşanan depremin hissedildiği Kocaeli'de akademisyenler ve deprem araştırmacıları, deprem sempozyumu sırasında depreme yakalandı. Şaşkınlık yaşayan sempozyum katılımcıları daha sonra salonu boşalttı.


Deprem çantasında neler bulunmalı?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede deprem çantasında bulunan gıdaların yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı, çabuk bozulmayan gıdalardan; konserve, kuru meyveler, tahin, pekmez, meyve suyu gibi ürünlerin bulundurulması gerektiği bildirildi. Ayrıca her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyunun çantaya dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

Buradan hareketle deprem çantası içinde bulunan malzemelerin piyasa değeri araştırıldı. İHA muhabirinin yaptığı analize göre, bir deprem çantasında bulunması gereken malzemelerin toplamı bir kişi için ortalama 440 TL olarak hesaplandı.

Dünyanın en şiddetli depremleri
FOTOĞRAF 8
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“Büyük Şili Depremi”, tüm zamanların Richter ölçeğiyle ölçülmüş en büyük deprem. Deprem neticesinde oluşan, yüksekliği 10 metreyi bulan tsunami, 10 bin kilometrelik alana yayılarak Japonya ve Filipinler’e ulaştı. Deprem nedeniyle ölen insanların sayısının 2.000 kişiyi aştığı tahmin ediliyor.
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Alaska'da 1964'te meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem, ölçülebilen en şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. 3 dakika süren deprem, deniz tabanının 10 metre yükselmesiyle dev tsunami dalgaları oluşturdu.
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Dünyada en fazla depreminin yaşandığı ülkelerden biri olan Japonya, 2011 yılında tarihindeki en büyük deprem ile karşılaştı. Japonya’nın Tohoku bölgesinde meydana gelen depremin tetiklediği güçlü tsunami dalgaları, 40,5 metreye kadar yükselerek kıyıdan içeriye doğru 10 kilometrelik alanda etkili oldu.
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Endonezya’nın Sumatra adasında 2004 yılında meydana gelen deprem ise yaklaşık 10 dakika sürerek dünyada kaydedilen en uzun deprem olarak kayıtlara geçti. Dünyanın 1 cm kadar titremesine ve Alaska’ya kadar olan diğer depremlerin tetiklenmesine sebep olan deprem, 14 ülkeyi etkisi altına aldı. Yaklaşık 230 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyon insanın evsiz kaldığı deprem, en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biri olarak kabul ediliyor.
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Rusya’nın doğusunda 1952’de meydana gelen depremin büyüklüğü 9,0 olarak ölçüldü. Depremin yaşandığı Kamçatka bölgesi Avustralya, Asya ve Amerika kıtaları arasındaki deprem levhalarının bulunduğu ve sık sık sismik aktivitelerin yaşandığı “Pasifik Ateş Çemberi” adlı bölgenin kuzey ucunda yer alıyor.
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Şili, 2010 yılında 1,5 dakika süren 8.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadı. Conception kentinde meydana gelen deprem 700’den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.
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1906 yılında Ekvador ve Kolombiya'yı etkileyen 8,8 büyüklüğündeki deprem, her iki ülkede binden fazla insanın can kaybına neden oldu.
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Endonezya’nın kuzeyindeki Sumatra Adası’nı, 2004’teki büyük depremin ardından 2005 yılında 8,6 şiddetindeki bir başka deprem vurdu. 1.300’den fazla kişinin ölümüne sebep olan depremin oluşturduğu dev dalgalar, Sri Lanka'ya kadar ulaştı ve 400'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.
Dünyanın en şiddetli depremleri
Dünyada meydana gelen depremlerden en uzunu Endonezya'nın Sumatra adasında meydana geldi. 10 dakika süre deprem ünyada kaydedilen en uzun deprem olarak kayıtlara geçti. 9.5 şiddetiyle Şili'de gerçekleşen deprem ise en şiddetli deprem olarak biliniyor.

Deprem çantasında bulunması gereken malzemeler
Bir deprem çantasında önemli belge fotokopileri, gıdalar, hijyen maddeleri ile bazı araç ve gereçlerin bulunması gerekiyor. Çantada kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet), tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı, diğer (evcil hayvan sağlık karnesi) bulunması gerekiyor.

Malzemelerin ortalama fiyatları

Deprem çantasına giyecek olarak iç çamaşırı, çorap, yağmurluk ve iklime uygun giysilerin konulması önem arz ediyor. Çantada bulundurulması gereken malzemeler ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor: “iç çamaşırı 20 TL, çorap 20 TL, yağmurluk 30 TL ve iklime uygun giysiler. Hijyen malzemesi; sabun 5 TL, diş fırçası ve macunu 25 TL, ıslak mendil 5 TL, tuvalet kağıdı 30 TL, ilk yardım çantası 30 TL, uyku tulumu 100 TL veya battaniye 25 TL, çakı 30 TL, düdük 10 TL, küçük makas 20 TL, kağıt 5 TL, kalem 5 TL, pilli radyo 50 TL, el feneri 10 TL ve yedek piller 20 TL.”

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