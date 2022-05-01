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Gündem İstanbul Valiliği duyurdu 1 Mayıs için izinsiz yürümek isteyen 164 kişi gözaltında
İSTANBUL

İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs için izinsiz yürümek isteyen 164 kişi gözaltında

İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümek isteyen toplam 164 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs için izinsiz yürümek isteyen 164 kişi gözaltında
İşçi bayramı nedeniyle yapılan izinsiz yürüyüşlere polis müdahale etti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanında miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, valiliğimizce gerekli izinler verilmiştir" denildi.

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Polise mukavemet edildi


Ancak izinsiz grupların Taksim'e çıkmak istediği belirtilen açıklamada, "Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak; izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 kişi yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır" bilgileri yer aldı.

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