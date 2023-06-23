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İstanbul Valiliği yangınları önleme amaçlı ormanlık alanlara girişi yasakladı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran­ -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

09:22 . 23/06/2023 Cuma
DHA
Bazı mesire ve piknik alanları yasak kapsamına dahil olmayacak.

Bazı mesire ve piknik alanları yasak kapsamına dahil olmayacak.

Ayrıntılar geliyor...

#İstanbul
#valilik
#mesire alanı
12 dakika önce
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