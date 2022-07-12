İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz belgeseli: Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Valiliği tarafından ‘Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar’ belgeseli hazırlandı.

Yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı ve 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan belgesel, 45 dakikalık görsel bir arşiv niteliği taşıyor.

2016 yılından itibaren görüntülerin yer aldığı duygu yüklü belgeselin özel gösterimi, 13 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30’da Atlas Sineması’nda yapılacak.

VALİ YERLİKAYA: UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belgesel ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz destanını VAZGEÇMEYENLER ve GERİSİNİ HİÇ DÜŞÜNMEYENLER yazdı. Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar belgeselimizi 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatıralarına ithaf ediyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız!"

#15Temmuz destanını VAZGEÇMEYENLER ve GERİSİNİ HİÇ DÜŞÜNMEYENLER yazdı🇹🇷



''#TürkiyeAşkına-Geride Kalanlar'' belgeselimizi 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatıralarına ithaf ediyoruz.



Unutmayacağız, unutturmayacağız❗️ #15TemmuzDemokrasiVeMilliBirlikGünü#VatanMilletAşkına pic.twitter.com/0wkKqkKtBq REKLAM July 12, 2022

GÜNDEM Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 15 Temmuz etkinlikleriyle ilgili bilgilendirme