İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz belgeseli: Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Valiliği tarafından ‘Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar’ belgeseli hazırlandı.
Yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı ve 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan belgesel, 45 dakikalık görsel bir arşiv niteliği taşıyor.
- 2016 yılından itibaren görüntülerin yer aldığı duygu yüklü belgeselin özel gösterimi, 13 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30’da Atlas Sineması’nda yapılacak.
VALİ YERLİKAYA: UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belgesel ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"15 Temmuz destanını VAZGEÇMEYENLER ve GERİSİNİ HİÇ DÜŞÜNMEYENLER yazdı. Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar belgeselimizi 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatıralarına ithaf ediyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız!"
#15Temmuz destanını VAZGEÇMEYENLER ve GERİSİNİ HİÇ DÜŞÜNMEYENLER yazdı🇹🇷
''#TürkiyeAşkına-Geride Kalanlar'' belgeselimizi 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatıralarına ithaf ediyoruz.
Unutmayacağız, unutturmayacağız❗️ #15TemmuzDemokrasiVeMilliBirlikGünü#VatanMilletAşkına pic.twitter.com/0wkKqkKtBq
#15Temmuz destanını VAZGEÇMEYENLER ve GERİSİNİ HİÇ DÜŞÜNMEYENLER yazdı🇹🇷