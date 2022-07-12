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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz belgeseli: Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ‘Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar’ isimli bir belgesel hazırlandı. Belgeselin özel gösterimi, 13 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30’da Atlas Sineması’nda yapılacak.

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İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz belgeseli: Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar
15 Temmuz hain darbe girişimi (Arşiv)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Valiliği tarafından ‘Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar’ belgeseli hazırlandı.

Yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı ve 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan belgesel, 45 dakikalık görsel bir arşiv niteliği taşıyor.

  • 2016 yılından itibaren görüntülerin yer aldığı duygu yüklü belgeselin özel gösterimi, 13 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30’da Atlas Sineması’nda yapılacak.

İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz belgeseli: Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar
OYNAT 02:05
İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz belgeseli: Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar' isimli bir belgesel hazırlandı. Belgeselin özel gösterimi, 13 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da Atlas Sineması'nda yapılacak.

VALİ YERLİKAYA: UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belgesel ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz destanını VAZGEÇMEYENLER ve GERİSİNİ HİÇ DÜŞÜNMEYENLER yazdı. Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar belgeselimizi 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatıralarına ithaf ediyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız!"

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