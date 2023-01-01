İstanbul Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı: Salı gününe kadar sürecek

İstanbul’da atık ve yağmur suyu ana kanal temizliği 2018’den bu yana kademeli olarak düştü. Temizlenmediği için tıkanan kanallar, ani yağışlarda su baskınlarına neden oluyor. Bakım ve temizliğin asla aksatılmaması gereken altyapının, iklim şartlarına göre tekrar gözden geçirilmesi şart.