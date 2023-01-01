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İstanbul Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı: Salı gününe kadar sürecek

İstanbul Valiliği, megakente kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın bu akşam saatlerinden başlayıp etkisini artırarak salı gününe kadar süreceğini belirten Valilik, dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Semih Bozkuş
19:43 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı (Arşiv)

İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı (Arşiv)

İstanbul için kuvvetli fırtına alarmı verildi.

İstanbul Valiliği, sosyal medya platformu 'X' hesabından megakent için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Rüzgarın bu akşam saatlerinden başlayıp etkisini artırarak salı gününe kadar fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini belirten Valilik, dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


Rüzgarın hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkacak

Öte yandan İstanbul'da beklenen fırtınaya ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü de açıklamada bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Rüzgârın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve Kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.


Fırtınanın, Salı günü (19 Eylül 2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgârın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve Kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.


Fırtınanın, Salı günü (19 Eylül 2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.



#İstanbul
#Fırtına
#İstanbul Valiliği
#Meteoroloji
#Uyarı
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