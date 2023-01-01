İstanbul yağışa hazır değil

16milyon insanın yaşadığı İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlar, birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. İklim değişikliği nedeniyle aniden bastıran sağanak, kanal temizliği yapılmayınca afete yol açıyor. Megakentte sele kapılan 2 kişinin ölmesi, kanal temizliğini gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) atık ve yağmur suyu ana kanal temizliği ve görüntülemesi son 4 yılda ciddi oranda düştü.





KADEMELİ DÜŞÜŞ VAR

İstanbul’da 2018 yılında 4 milyon 462 bin 803 metre atık ve yağmur suyu kanal temizliği gerçekleştirilirken, bu çalışmalarda her geçen yıl geriye gidildi. Atık ve yağmur suyu kanal temizliği geçtiğimiz 2022 yılında 3 milyon 188 bin 325 metre olarak gerçekleşti. 2018’te 4 milyon 295 bin 663 metre kanal görüntülemesi yapılırken, bu rakam da kademeli olarak düşerek 2022’de 3 milyon 112 bin 75 metreye indi.





4 YILDIR BİRİKİYOR

Konuyla ilgili Yeni Şafak’a bilgi veren İBB Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, “İBB İSKİ eliyle mevcut kanal ağının bir yandan bakımını bir yandan da temizliğini yapar. Son 4 yılın verilerine bakıldığı zaman 5 milyon metrenin üzerinde kanalın daha az temizlendiği veya temizlenmediğini görüyoruz. 4 yıllık birikinti, 5 milyon metre temizlenmeyen kanal demek.

Yağmur yağdığında o altyapı mutlaka tıkanacaktır” dedi.





ALTYAPI REVİZE EDİLMELİ

Hasanoğlu, İstanbul’un geleceği için mevcut altyapının gelecek yıllardaki muhtemel iklim şartlarına göre revize edilmesi gerektiğini kaydetti: “Az sürede daha çok yağmur yağdığı için kanallar yetersizse, altyapının baştan sona gözden geçirilmesi lazım. Dolayısıyla İstanbul’un geleceği için bugünden bunu konuşuyoruz. Bugün kullandığımız altyapı da geçmişte o günkü iklim şartlarına göre yapılmıştı zaten. Dolayısıyla yeni iklim şartlarına göre kanallar mutlaka gözden geçirilmeli.”



