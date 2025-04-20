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İstanbul Valisi Davut Gül'den CHP'nin Beyoğlu provokasyonuna tepki: Filistin'i siyasetinize alet etmeyin

İstanbul Valisi Davut Gül'den CHP'nin Beyoğlu provokasyonuna tepki: Filistin'i siyasetinize alet etmeyin

00:0620/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
AA
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İstanbul Valisi Gül, CHP'nin Beyoğlu'nda yapmak istediği izinsiz gösteriye ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Gül, CHP'nin Beyoğlu'nda yapmak istediği izinsiz gösteriye ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP'nin sözde Filistin'e destek adı altında yasak olmasına rağmen Taksim'e yürüme ısrarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Vali Gül, "Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum, ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul'un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur. Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz."
ifadesini kullandı.
Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Vali Gül,
şöyle devam etti:
''Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş, milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir. Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak, adli süreç titizlikle takip edilecektir."



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