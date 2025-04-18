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Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz tutuklandı

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz tutuklandı

19:4418/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
AA
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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, 'belediyedeki ihalelere fesat karıştırmak' suçundan tutuklandı.
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, 'belediyedeki ihalelere fesat karıştırmak' suçundan tutuklandı.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da olduğu beş kişi tutuklandı. Yedi şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmayı içeren adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin, suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlenmiş, savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermişti.

İstanbul'da,
Aziz İhsan Aktaş
'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan,
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz
'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
nca, Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "belediyedeki ihalelere fesat karıştırmak" iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin, sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlik işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

7 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmayı içeren adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin, suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlenmiş, savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ, Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl ile aynı belediye çalışanları müdür Filiz Yolsal, mühendis Ali Fuat Toptaş, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri Ali Güvendi ile Nilgün Boduk, eğitmen Gülşah Ocak, tahsildar Erdal Özece, ihale komisyonu üyesi belediye memuru Bilal Ören, Beyoğlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Zafer Ozan Ay, Sancaktepe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürü Gökhan Turan gözaltına alınmıştı.



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