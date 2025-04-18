Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

nca, Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.