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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı

08:4417/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
DHA
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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı.
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün Beşiktaş Belediyesinden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerle ilgili Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında olduğu 11 belediye görevlisi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi. Savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde arama işlemleri sürüyor.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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