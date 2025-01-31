Aktaş gidince 25 milyon TL cepte kaldı

Beşiktaş ve Esenyurt’taki yolsuzluk operasyonlarının ardından tutuklanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın, Avcılar Belediyesi’nden de araç kiralama ihalesi aldığı ortaya çıktı. Paniğe kapılan belediye Aktaş’ın 85,8 milyon lira teklifle aldığı ihaleyi iptal etti. Yeni ihaleyi 61 milyon lirayla başka bir şirket kazandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmaları, belediyelerdeki usulsüzlükleri gözler önüne seriyor. Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerindeki yolsuzluk operasyonlarının ardından, tutuklu iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın Avcılar Belediyesi'nde de ihale aldığı ortaya çıktı.
Avcılar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 20 Eylül 2024 tarihinde yapılan ihalenin maliyeti, yaklaşık 97 milyon olarak belirlendi. 4 aylık araç kiralama işi için yapılan bu ihaleyi Aktaş’ın yeğeni Ferhat Aktaş’a ait YSF Araç Kiralama şirketi aldı. 21/B maddesi uyarınca davet usulü ve pazarlık yoluyla yapılan ihale için Aktaş’ın 85,8 milyon lira fiyat verdiği belirlendi. Bu usule göre, ilan yapılması zorunluluğu olmaksızın en az üç firmanın davet edilmesini gerektiriyor ve davet edilen firmalardan yalnızca birinin teklif vermesi yeterli oluyor.
SÜRE BİTMEDEN İPTAL ETTİLER
31 Ocak'ta sonlanacağı belirtilen ihale, tarih gelmeden jet hızında iptal edildi. Bu iptalde Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerindeki yolsuzluk operasyonlarının etkili olduğu ifade ediliyor. İptal edilen ihalenin ardından Avcılar Belediyesi, iptal edilen muhtelif araç ve iş makinesi kiralama işi için ikinci kez ihaleye çıktı. Yeni ihalenin önceki teklifin çok altında 61 milyon TL’lik bir bedelle yapılırken, bu işi Ertaşlar isimli şirketin aldığı tespit edildi. Bu değişiklikle birlikte belediye 25 milyon TL’lik bir tasarruf sağladı.