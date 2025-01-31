Aktaş gidince 25 milyon TL cepte kaldı

Avcılar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 20 Eylül 2024 tarihinde yapılan ihalenin maliyeti, yaklaşık 97 milyon olarak belirlendi. 4 aylık araç kiralama işi için yapılan bu ihaleyi Aktaş’ın yeğeni Ferhat Aktaş’a ait YSF Araç Kiralama şirketi aldı. 21/B maddesi uyarınca davet usulü ve pazarlık yoluyla yapılan ihale için Aktaş’ın 85,8 milyon lira fiyat verdiği belirlendi. Bu usule göre, ilan yapılması zorunluluğu olmaksızın en az üç firmanın davet edilmesini gerektiriyor ve davet edilen firmalardan yalnızca birinin teklif vermesi yeterli oluyor.