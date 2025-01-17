Esenyurt'a gelmeyen başkanlar Beşiktaş'ta

CHP, “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “haksız mal edinme” iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a destek için milletvekili ve belediye başkanlarını İstanbul’a çağırdı. Geçtiğimiz aylarda terör bağlantısı nedeniyle tutuklanıp görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için destek açıklaması yapmayıp, partinin çağrısına rağmen Esenyurt’a da gelmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dün Beşiktaş’taydı. Beşiktaş Belediyesi önündeki mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaparken, Mansur Yavaş’a ise söz hakkı verilmedi. Özel ve İmamoğlu, yine Akpolat hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına hiç değinmeyip Cumhurbaşkanı ve bağımsız yargıyı hedef aldı.