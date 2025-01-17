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Kilit isim aranıyor: Referansı yolsuzluk dosyası

Kilit isim aranıyor: Referansı yolsuzluk dosyası

Haber Merkezi
04:0017/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ferit Tutşi
Ferit Tutşi

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile işadamı Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında olduğu 31 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmanın kritik ismi Ferit Tutşi ise aranıyor. Diyarbakır’da Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde hakkında birçok yolsuzluk davası açılan Tutşi’nin Aktaş aracılığıyla Beşiktaş Belediyesi’ne müdür yapıldığı belirtiliyor.

40 kişinin gözaltına alındığı Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerindeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 6 kişi hala yakalanamadı. O firarilerden birisi de Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi. Mali Şube ekipleri Tutşi’nin yakalanması için birçok adrese baskın düzenledi ancak sonuç alınamadı. Yeni Şafak, polisin her yerde aradığı Tutşi ile ilgili dikkat çeken bilgilere ulaştı.


BAĞLAR’DAN BEŞİKTAŞ’A

Daha önce Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı olan Tutşi’nin, o dönem yüz milyonlarca liralık birçok ihaleyi soruşturmanın kilit ismi Aziz İhsan Aktaş’a verdiği belirlendi. Bağlar’da fen işlerinden sorumlu olan Tutşi’nin Diyarbakır’da “yolsuzluk” iddiasıyla açılmış birçok davasının bulunduğu öğrenildi. Tutşi’nin araç kiralama, çöp toplama, arazi ve imar konularında Aktaş’a kolaylıklar sağladığı iddia edildi.


DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ YAPTI

Aktaş büyükşehirlere geçme kararı aldıktan sonra kendine yakın isimleri de ilgili belediyelere taşıdı. Son yerel seçimden kısa süre sonra Aktaş, Bağlar Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olan Tutşi’yi Beşiktaş Belediyesi’nde Destek Hizmetleri Müdürü olarak işe aldırdı. Hazırlanan MASAK raporunda sıkça adı geçen Tutşi’nin burada da birçok ihalenin Aktaş’a verilmesine aracılık ettiği ve soruşturmanın karakutusu olduğu belirtiliyor.


#Beşiktaş
#belediye
#yolsuzluk

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