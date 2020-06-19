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Gündem İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı LGS günü okul çevrelerinde bulunan kırtasiyeler açık olacak
EĞİTİM

İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: LGS günü okul çevrelerinde bulunan kırtasiyeler açık olacak

İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: LGS günü okul çevrelerinde bulunan kırtasiyeler açık olacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

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