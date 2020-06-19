İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: LGS günü okul çevrelerinde bulunan kırtasiyeler açık olacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.
Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların
⏰20 Haziran Cumartesi günü
⏰09.00 ila 15.00 arasında
uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.#KırtasiyeAçık ✏️✅
😷⬅️➡️🧴 pic.twitter.com/2KjLlw18KE
Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların
Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların
⏰20 Haziran Cumartesi günü
⏰09.00 ila 15.00 arasında
uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.#KırtasiyeAçık ✏️✅
😷⬅️➡️🧴 pic.twitter.com/2KjLlw18KE
Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların