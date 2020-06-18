LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması saatleri belli oldu! 20 Haziren'da sokağa çıkma yasağı var mı LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri belli oldu İçişleri Bakanlığı, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağını açıkladı. YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Haber Merkezi 18 Haziran 2020, 16:50 Son Güncelleme: 18 Haziran 2020, 17:10 AA