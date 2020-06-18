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ANKARA

LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması saatleri belli oldu! 20 Haziren'da sokağa çıkma yasağı var mı

LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri belli oldu

İçişleri Bakanlığı, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağını açıkladı. YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Haber Merkezi AA
LGS 20 Haziran'da, YKS ise 27-28 Haziran'da yapılacak.
LGS 20 Haziran'da, YKS ise 27-28 Haziran'da yapılacak.

İçişleri Bakanlığı, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağını açıkladı.

YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak.

  • Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet almış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.

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