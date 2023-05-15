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İstanbul ve İzmir'de vatandaşın ziyaretine açılmıştı: TCG Anadolu tatbikata katılacak

İstanbul ve İzmir'de halkın ziyaretine açılan Türkiye'nin insansız uçak gemisi TCG Anadolu'nun yeni rotası belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin gururu TCG Anadolu'nun planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldığını duyurdu.

20:09 . 15/05/2023 Pazartesi
AA
Türkiye'nin insansız uçak gemisi TCG Anadolu

Türkiye'nin insansız uçak gemisi TCG Anadolu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin insansız uçak gemisi TCG Anadolu'nun planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "İstanbul ve İzmir'de halkımızın ziyaretine açılan ve yoğun ilgiyle karşılanan iftihar ve gurur abidemiz TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrılıyor. Yerli ve milli savunma sanayimizde elde edilen büyük başarı ile ulaşılan seviyenin somut ve muhteşem bir göstergesi olan TCG Anadolu'ya İstanbul ve İzmir'de büyük teveccüh gösteren asil milletimize en içten saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.



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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini değerlendirdi. Akar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Ülkemizin ciddi bir terör sorunu var. Bunlar hepsi bir cephe olmuşlar, ülkemize karşı, milletimize karşı bir tavır içindeler, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı tavır içindeler. Bunu da asil milletimiz gördü, görüyor" dedi. Bir gazetecinin cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı ile bir ittifak yapıp yapmayacağını sorması üzerine Akar, "Bunlar siyasetin aktörleri, siyasetin faktörleri. Bunlar her şekilde bu denklemde bir şekilde konuşulur, görüşülür. Makul ve mantıklı bir şekilde herkes yerini alır" ifadelerini kullandı.


#TCG Anadolu
#Milli Savunma Bakanlığı
#İnsansız Uçak Gemisi
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