Gündem İstanbul ve İzmirden sonra Ankarada da toplu ulaşıma zam geliyor Tam bilet 9,5 TL olacak
ANKARA

İstanbul ve İzmir'den sonra Ankara'da da toplu ulaşıma zam geliyor: Tam bilet 9,5 TL olacak

İstanbul ve İzmir'de toplu taşımaya zam yapılmasının ardından Ankara'dan da zam haberi geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilk UKOME toplantısında toplu ulaşıma zam konusunun gündeme geleceğini bildirdi. Belediyeden yapılan duyuruda, 6,5 TL olan tam biletin, 9,5 TL olacağının öngörüldüğü açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul ve İzmirden sonra Ankarada da toplu ulaşıma zam geliyor: Tam bilet 9,5 TL olacak
Foto/arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için zam kararı almasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de zam haberi geldi.

ABB, ilk Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma zam konusunun gündeme geleceğini bildirdi.

TAM BİLETİN 9,5 TL OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şu anda tam bilet 6,5 TL, öğrenci bileti 3,5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık 90 TL’dir. Bu koşullarda tam biletin 9,5 TL, öğrenci biletinin 4,75 TL, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 TL olması ilk UKOME toplantısında gündeme alınacaktır"

İstanbul'da toplu ulaşıma zam
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İzmir'de toplu taşımaya zam geldi
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İzmir'de toplu taşımaya zam geldi
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