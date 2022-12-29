Gündem İzmirde toplu taşımaya zam geldi
İZMİR

İzmir'de toplu taşımaya zam geldi

İstanbul'un ardından toplu ulaşıma ücretlerine bir zam haberi de İzmir'den geldi. 2 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 8,78 TL oldu.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde toplu taşımaya zam geldi
Arşiv

Geçtiğimiz gün, İstanbul'da toplu taşıma ücretleri güncellenmişti. UKOME Aralık ayı toplantısında 29,10 zam talep konuşulurken, tam bilet 9,90 oldu. Tam abonman ücreti 602 TL’den 777 TL'ye, öğrenci abonman ücreti 109 TL’den 140 TL'ye yükseltildi.

  • İstanbul'un ardından toplu ulaşıma zam gelen bir diğer il ise İzmir oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle toplandı.

Tam biniş 8.78 oldu

Oybirliği ile alınan kararla ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN’da geçerli toplu ulaşım ücret tarifesi güncellendi. İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 8,78 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti ise 7,56 TL oldu. Öğrenciler ise toplu ulaşımdan 3 TL’ye yararlanacak.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam
GÜNDEM
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
  • Yeni düzenlemeyle tam binişlerde 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarma ücreti 3,50 TL, ikinci aktarma ise 2 TL olarak güncellendi.

Öğrenciler, öğretmenler ve 60 Yaş İzmirim Kartı sahiplerinin, aktarma ücreti ödememesine yönelik uygulama devam ediyor.

Belirli saatlerde indirim

Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan Halk Taşıt uygulamasında ise tam biniş 4,39 TL, öğrenci ücreti 1,50 TL oldu. Halk Taşıt tam binişlerinde ilk aktarma için 1,75 TL, ikinci aktarma 1 TL olacak. Üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmıyor.

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