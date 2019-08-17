İstanbul yağmura teslim: Sokaklar dereye döndü, alt geçitler kapandı, vapur seferleri durdu İstanbul yağmura teslim: Sokaklar dereye döndü, alt geçitler kapandı, vapur seferleri durdu Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla ve Pendik'te gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor. İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edilirken Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamadı. Yağışın etkisinin azalmasıyla birlikte seferler yeniden başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Haber Merkezi 17 Ağustos 2019, 13:09 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019, 14:52 AA