İstanbul yağmura teslim: Sokaklar dereye döndü, alt geçitler kapandı, vapur seferleri durdu

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'nin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu.
TRAMVAY SEFERİ DURDU
- Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Ataköy'de alt geçit su altında kaldı. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamadı. Yağışın etkisinin azalmasıyla birlikte seferler yeniden başladı.
BAKIRKÖY SAHİL YOLU KAPANDI
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.
Eminönü’nde de trafik durma noktasına gelirken D-100’de yer yer ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI
Tarihi Kapalıçarşı da şiddetli yağıştan etkilendi. Kapalıçarşı'nın içinde su baskınları yaşandı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Yağış sonrası Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji'den yapılan uyarıda şöyle denildi:
- Son radar verileri ve tahminlere göre; İstanbul'un Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.