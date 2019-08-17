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İSTANBUL

İstanbul yağmura teslim: Sokaklar dereye döndü, alt geçitler kapandı, vapur seferleri durdu

İstanbul yağmura teslim: Sokaklar dereye döndü, alt geçitler kapandı, vapur seferleri durdu

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla ve Pendik'te gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor. İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edilirken Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamadı. Yağışın etkisinin azalmasıyla birlikte seferler yeniden başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışa sokaklarda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışa sokaklarda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'nin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu.

AA
İstanbul'da sağanak yağış

TRAMVAY SEFERİ DURDU

  • Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Ataköy'de alt geçit su altında kaldı. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamadı. Yağışın etkisinin azalmasıyla birlikte seferler yeniden başladı.

BAKIRKÖY SAHİL YOLU KAPANDI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

AA
İstanbul'da sağanak yağış

Eminönü’nde de trafik durma noktasına gelirken D-100’de yer yer ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

AA
İstanbul'da sağanak yağış

KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI

Tarihi Kapalıçarşı da şiddetli yağıştan etkilendi. Kapalıçarşı'nın içinde su baskınları yaşandı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Eminönü alt geçidi su bastı

Yağış sonrası Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı.

İstanbul'da sağanak yağış: Kapalıçarşı'yı su bastı
OYNAT 00:53
İstanbul'da sağanak yağış: Kapalıçarşı'yı su bastı
İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış sonrası Kapalıçarşı'yı su bastı.


AA
İstanbul'da sağanak yağış

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda şöyle denildi:

  • Son radar verileri ve tahminlere göre; İstanbul'un Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul'da sağanak yağış ağaçları devirdi
OYNAT 01:49
İstanbul'da sağanak yağış ağaçları devirdi
İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başlarken yağmurla birlikte ağaçlar devrildi, bazı alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı.


Yüzerek kurtarıyorlar!

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