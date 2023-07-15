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İstanbul'da '15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı' düzenlendi

İstanbul Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin 7. yılında "15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı" düzenlendi. Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde dün başlayan program, 30 hafızın Kur'an-ı Kerim'in bütün cüzlerini okumasıyla tamamlandı

13:32 . 15/07/2023 Cumartesi
AA
İstanbul'da '15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı' düzenlendi.

İstanbul'da '15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı' düzenlendi.

İstanbul Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin 7. yılında
"15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı"
düzenlendi.

Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde dün akşam başlayan hatim programı, 30 hafızın Kur'an-ı Kerim'in bütün cüzlerini okumasıyla tamamlandı.


İl Müftüsü Safi Arpaguş'un duasıyla sona eren programa, şehitlerin yakınları ve ziyaretçiler de katıldı.


Programda, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, bazı ilçe belediye başkanları ve diğer yetkililer de hazır bulundu.




#15 Temmuz
#Hatim
#İstanbul
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