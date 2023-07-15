İstanbul'da '15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı' düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da 15 Temmuz anma töreninde açıklamalarda bulunuyor. Bakan Yerlikaya, "Milletimizin azim ve kararlılığı vatanı bir kez daha kurtarmış son sözü milletimiz söylemiştir. 15 Temmuz ikinci kurtuluş zaferimiz olarak tarihe geçmiştir. Bu zafer inancın eseridir. Bu zafer ölümü öldürenlerin eseridir" dedi.