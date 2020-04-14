İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem panik yarattı

AFAD tarafından yapılan resmi açıklamaya göre İstanbul Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Karadeniz, 18.24 km. Arnavutköy (Istanbul)
Tarih-Saat : 14.04.2020, 02:56:39 TSİ
Enlem : 41.4951 N
Boylam : 28.7815 E
Derinlik : 7.03 km
Detay : https://t.co/3eyJPv16T5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Panik yarattı
Saat 02.56'da hissedilen deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşirken İstanbullular sarsıntıyı hissetti.
Kandilli revize etti
#DEPREM Revize
OSMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) https://t.co/UXXph029QP
14.04.2020, 02:56:38 TSİ
Büyüklük: 4.1,
Derinlik: 17.6 km#Kandilli
#DEPREM Revize
- Kandilli Rasathanesi ise ilk açıklamasında depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Rasathane daha sonra yayınladığı revizede ise depremin büyüklüğünü 4.1‘e yükseltti.