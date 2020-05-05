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Gündem İstanbulda 49 mahalle koronavirüs nedeniyle yüksek risk düzeyinde bulunuyor
İSTANBUL TÜRKİYE

İstanbul'da 49 mahalle koronavirüs nedeniyle yüksek risk düzeyinde bulunuyor

İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul'da yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı 2,5 milyon hanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı sosyal ve ekonomik riskler taşıdığını belirtti. Şeker, "İstanbul'daki 961 mahalleden 358'inin sosyal ve ekonomik açıdan öncelikli risk bölgesi olduğu görülüyor. İstanbul'un 49 mahallesi ise yüksek risk düzeyinde bulunuyor" dedi.

Haber Merkezi AA
İstanbul'daki her 5 kişiden biri koronavirüs kaynaklı sosyal ve ekonomik risk altında.
İstanbul'daki her 5 kişiden biri koronavirüs kaynaklı sosyal ve ekonomik risk altında.

İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da sosyal ve ekonomik açıdan riskli mahalleleri belirleyen araştırma yapıldı.

Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Şeker, araştırmada, mahalle ölçeğinde sosyal ve ekonomik göstergeleri içeren ikincil verilerin kullanıldığını anlattı.

Şeker, merkezi ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının, İstanbul'daki sosyal ve ekonomik risk barındıran alanlara öncelikli olarak müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Kısa ve orta dönemde gelir ve iş kaybı yaşaması muhtemel olan, hanehalkı büyüklüğü ve yaş bağımlılık oranı (iş gücünde olmayan nüfusun iş gücüne olan oranı) yüksek hanelerde sosyal ve ekonomik risklerin daha fazla hissedileceğini belirten Şeker, yoksul hanelerdeki yoksulluğun derinleşebileceğini söyledi.

  • Şeker, araştırmanın sonuçlarına göre, İstanbul'daki 4,5 milyon hanenin 2,5 milyonunun koronavirüs kaynaklı sosyal ve ekonomik riskler taşıdığını, söz konusu 2,5 milyon hanede yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığını aktararak, "Araştırmada, riskleri düzeyine göre düşük, orta ve yüksek şeklinde derecelendirdik. İstanbul'daki 961 mahalleden 358'inin sosyal ve ekonomik açıdan öncelikli risk bölgesi olduğu görülüyor. İstanbul'un 49 mahallesi ise yüksek risk düzeyinde bulunuyor" şeklinde konuştu.

Araştırmaya göre, 249 bin 557 hanede yaşayan 1 milyon 98 bin 528 kişinin sosyal ve ekonomik açıdan yüksek riskli yerde bulunduğunu, 534 bin 772 hanedeki 2 milyon 154 bin 63 kişinin ise orta riskli alanda yer aldığını bildiren Şeker, düşük riskli alanda ise 1 milyon 744 bin 951 hanede yaşayan 6 milyon 469 bin 309 kişinin olduğunu kaydetti.

"İstanbul'daki her 5 kişiden biri koronavirüs kaynaklı sosyal ve ekonomik risk altında"

Şeker, araştırmanın sonuçlarına göre, koronavirüs kaynaklı sosyal ve ekonomik risk açısından İstanbul'daki hanelerin yüzde 5,5'inin yüksek risk, yüzde 11,8'inin orta risk alanında iken, yüzde 38,6'sının düşük risk bölgesinde yer aldığını söyledi.

  • İstanbul nüfusunun yüzde 7,1'inin yüksek risk, yüzde 13,9'unun ise orta riskli alanda olduğunu, dolayısıyla her 5 kişiden 1'nin koronavirüs kaynaklı sosyal ve ekonomik risk altında bulunduğunu belirten Şeker, "Yüksek, orta ve düşük riskli mahallelerin yoğunlaştığı ilçelerin başında Esenyurt, Bağcılar, Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Sancaktepe, Kağıthane, Sultanbeyli ve Esenler gelirken, yüksek riskli 49 mahalle ise Esenyurt, Sultanbeyli ve Arnavutköy'de yoğunlaşıyor" dedi.
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