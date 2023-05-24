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İstanbul’da DHKP-C operasyonu: Sekiz şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli yakalandı.

09:08 . 24/05/2023 Çarşamba
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, haklarında fiziki takip kararı uygulanan ve örgütün Anadolu Yakası, Gazi ve Nurtepe mahalli alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheliye yönelik İstanbul’un 11 ilçesinde ve Hatay’da olmak üzere toplamda 21 adreste operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu. Diğer 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.




#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#DHKP-C
#operasyon
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