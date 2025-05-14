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İstanbul'da diplomasi rüzgarı: İran 16 Mayıs'ta İngiltere Fransa ve Almanya ile nükleer konuda görüşme yapacak

İstanbul'da diplomasi rüzgarı: İran 16 Mayıs'ta İngiltere Fransa ve Almanya ile nükleer konuda görüşme yapacak

09:3914/05/2025, Çarşamba
DHA
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İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın 16 Mayıs'ta İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde nükleer konuda bir araya geleceği açıklandı.

İran ile E3 olarak adlandırılan 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konusunu görüşmek üzere 16 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelecek.


Görüşmenin bakan yardımcıları ve üst düzey diplomatlar tarafından yürütüleceği bildirildi.


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