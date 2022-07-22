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İSTANBUL

İstanbul'da İsraillilere suikast hazırlığındaki İranlılar yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbulda İsraillilere suikast hazırlığındaki İranlılar yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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