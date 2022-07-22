Rusya'nın Suriye'deki hava saldırısı: 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti

Rusya İdlib'de Hristiyanların yaşadığı köylere saldırdı: 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti

Rusya'ya ait savaş uçağının, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Hristiyanların yaşadığı Yakubiye ve Cudeyde köylerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, TSİ 05.36'da Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in batısındaki Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenledi. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus uçağının İdlib'in Cudeyde köyüne hava saldırısında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti.