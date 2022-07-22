Dünya Rusyanın Suriyedeki hava saldırısı 5i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Rusya'nın Suriye'deki hava saldırısı: 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti

Rusya'nın Suriye'de İdlib ilinin batısındaki yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusyanın Suriyedeki hava saldırısı: 5i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti
Foto: Arşiv.

Rusya'ya ait savaş uçağının, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Hristiyanların yaşadığı Yakubiye ve Cudeyde köylerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 5'i çocuk 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

  • Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, TSİ 05.36'da Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in batısındaki Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus uçağının İdlib'in Cudeyde köyüne hava saldırısında 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Hedef alınan bölgede Hristiyanların yanı sıra yerinden edilen aileler de yaşıyor.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Hama ilindeki saldırılarından kaçarak bölgeye sığınan siviller olduğu öğrenildi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

  • Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Rusya'dan Suriye kararı: Veto etti
DÜNYA
Rusya'dan Suriye kararı: Veto etti

AB: Rusya Suriye'nin tümünde yaptığı gibi Ukrayna'da da sivilleri hedef alacak
DÜNYA
AB: Rusya Suriye'nin tümünde yaptığı gibi Ukrayna'da da sivilleri hedef alacak

Rusya Suriye'den yaklaşık bine yakın paralı asker topladı
DÜNYA
Rusya Suriye'den yaklaşık bine yakın paralı asker topladı
İçme suyu ararken buldular

İçme suyu ararken buldular

Mezarın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı.
Arazi kiralamasöz konusu değil

Arazi kiralama
söz konusu değil

​Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan iddialara yalanlama.
‘Uyuşturucu baronu savcı’ hakkında yeni iddialar: FETÖ borsası da kurmuş

Rusya'dan Suriye'ye hava saldırısı

Rusya'dan Suriye'ye hava saldırısı

Beşi çocuk yedi sivil hayatını kaybetti.

Faciaya ramak kaldı

Faciaya ramak kaldı

​Kaza sonrası araçtan kendilerini atıp kaçtılar.

​Doğal gaz kâşifi gençler aranıyor.

​10 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var.

​Kandil'e çıkan vekil oldu.

Sünni koalisyonunun lideri Duhok saldırısının failini açıkladı.

​'Gaz alamazsak halk ayaklanmaları çıkabilir'

​Yolun karşısına geçmek isteyen üç kadın can verdi.

ABD'deki ​Kongre olaylarına ilişkin yeni gelişme.

​Bunlar Türk halkını temsil etmiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.