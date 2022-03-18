Rusya Suriye'den yaklaşık bine yakın paralı asker topladı

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İyilik nöbetçisi: New York'taki Takva Camii’nin imamı Siraj Wahhaj 40 günlük nöbetle bataklığı kuruttu

Diyanet Vakfı’nın iyilik için yaşayan, bir iyilikle hayatı değiştirenlere verdiği ‘İyilik Ödülü’nün bu yılki sahiplerinden biri New York’taki Takva Camii’nin imamı Siraj Wahhaj oldu. Wahhaj, Brooklyn’de “40 gün 40 gece uyuşturucu” nöbetlerine öncülük ederek 15’den fazla batakhaneyi kapattıran ve semtini temizleyen kahraman…