Gündem İBBnin halkın hizmetinde olması gereken Başakşehir Kent Meydanındaki otoparkı kiraladığı ortaya çıktı
İSTANBUL

İBB'nin halkın hizmetinde olması gereken Başakşehir Kent Meydanı'ndaki otoparkı kiraladığı ortaya çıktı

Seçim döneminde, "Bu şehirde hiç kimse kendi mahallesindeki İSPARK'a para ödemeyecek" sözleriyle vatandaştan oy isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ücretsiz otopark sözünü tutmadı. İmamoğlu, sözünü yerine getirmediği gibi halkın hizmetinde olması gereken Başakşehir Kent Meydanı'ndaki bin 46 araç kapasiteli 3 katlı otoparkı ikinci el alım satım yapan otomobil firmasına kiraladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBnin halkın hizmetinde olması gereken Başakşehir Kent Meydanındaki otoparkı kiraladığı ortaya çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Seçim döneminde İstanbullulara ücretsiz otopark vaadinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sözünü yerine getirmediği gibi İSPARK otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da pek çok bölgede 25 lira olarak belirlenen park ücreti 50 ve 60 TL'ye kadar yükseldi.

VATANDAŞ OTOPARKI KULLANAMIYOR

Ucuz ulaşımdan ücretsiz otoparka kadar pek çok vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu'nun şimdi de vatandaşın hizmetinde olması gereken otoparkı bir firmaya kiraladığı ortaya çıktı. Öğrenilen bilgiye göre, İBB iştiraki İSPARK, Başakşehir Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşların araçlarını park etmesi için yapılan Başakşehir Kent Meydanı'ndaki bin 46 araç kapasiteli 3 katlı otoparkı ikinci el alım satım yapan otomobil firmasına kiraladı.

Vatandaşa ücretsiz otopark hizmeti sözü veren CHP'li İBB'nin bu hamlesi tepkilere neden oldu.

Üç yıl önce İstanbullulara 'Park et devam et' sloganıyla ücretsiz İSPARK sözü veren İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu
GÜNDEM
Üç yıl önce İstanbullulara 'Park et devam et' sloganıyla ücretsiz İSPARK sözü veren İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu

İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı
FOTOĞRAF 13
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK), otopark ücretlerine yapılan yüzde yüz zamla gündeme geldi.<br><br>
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Ücretler yüzde yüz artınca, önceden 25 lira olan tam gün ücreti 50-60 liraya kadar yükseldi.
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İSPARK internet sitesi incelendiğinde, Bebek’teki parkların 60 lirayı bulduğu görüldü.
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İBB yetkilileri zammın nedeninin ‘işletme, bakım-onarım ve personel maliyetleri nedeniyle’ yapıldığını ileri sürerken, saha personeline yüzde 20 zam yapıldığı öğrenildi.
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İBB Meclisi’nde, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde zam talep etmişti.
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İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edilmişti.
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Fakat gün içindeki ücret tarifelerine bakıldığında gelen zammın yüzde 25’ten fazla olduğu anlaşılıyor.<br><br>
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0-1 saat otopark ücretleri 18 lira 1-2 saat otopark ücretleri 23 TL 2-4 saat otopark ücretleri 30 TL<br><br>
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4-8 saat otopark ücretleri 35 TL<br><br>
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Tam gün otopark ücretler, 50 ila 60 TL arasında değişiyor.<br><br>
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İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı
İBB iştiraki İSPARK otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı. İstanbul'da bazı yerlerde 25 lira olarak belirlenen park ücreti 50 ve 60 TL'ye yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB yönetimi personel maaşlarına yapılan zam nedeniyle park ücretlerine de zam talebinde bulunmuştu.


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