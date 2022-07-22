İBB'nin halkın hizmetinde olması gereken Başakşehir Kent Meydanı'ndaki otoparkı kiraladığı ortaya çıktı

Seçim döneminde İstanbullulara ücretsiz otopark vaadinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sözünü yerine getirmediği gibi İSPARK otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da pek çok bölgede 25 lira olarak belirlenen park ücreti 50 ve 60 TL'ye kadar yükseldi.

VATANDAŞ OTOPARKI KULLANAMIYOR

Ucuz ulaşımdan ücretsiz otoparka kadar pek çok vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu'nun şimdi de vatandaşın hizmetinde olması gereken otoparkı bir firmaya kiraladığı ortaya çıktı. Öğrenilen bilgiye göre, İBB iştiraki İSPARK, Başakşehir Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşların araçlarını park etmesi için yapılan Başakşehir Kent Meydanı'ndaki bin 46 araç kapasiteli 3 katlı otoparkı ikinci el alım satım yapan otomobil firmasına kiraladı.

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Vatandaşa ücretsiz otopark hizmeti sözü veren CHP'li İBB'nin bu hamlesi tepkilere neden oldu.

GÜNDEM Üç yıl önce İstanbullulara 'Park et devam et' sloganıyla ücretsiz İSPARK sözü veren İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu