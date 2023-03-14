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İstanbul'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 161 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını aktardı. Bakan Soylu, "42'inci Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da kokain dağıtımını yapan ekip, eve servis diyebileceğimiz bir şebekenin bunlar dağıtıcıları" dedi.

07:45 . 14/03/2023 Salı
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'da düzenlenen 42'nci Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 kişi gözaltına alındı.


Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Kahramanlarımızı yola çıkardık. 900 personelimiz, hedef 175 kişiydi ve 16 aydır yapılan ara yakalamalarla 106 suçlu gözaltına alındı. Sabah 175 kişi için 42'inci Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da kokain dağıtımını yapan ekip, eve servis diyebileceğimiz bir şebekenin bunlar dağıtıcıları. 16 ay içinde hem ara yakalamalar yapıldı hem de bu sabah itibarıyla toplam 266 kişi gözaltına alınmış oldu. 14 kişinin de arama çalışmaları devam etmektedir.



#Kökünü Kurutma Operasyonu
#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
#Uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
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