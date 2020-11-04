Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbulda korkutan görüntüler Mühürlenen evlerine geri döndüler
İSTANBUL

İstanbul'da korkutan görüntüler: Mühürlenen evlerine geri döndüler

İstanbul'da korkutan görüntüler: Mühürlenen evlerine geri döndüler

İstanbul'da geçen yıl 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından pek çok bina hasar görmüş, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalar boşaltılmıştı. Sultangazi'de boşaltılan ve mühürlenen evlerine geri dönen vatandaşlar ise deprem endişesiyle yaşamlarını sürdürüyor.

Haber Merkezi DHA
Silivri açıklarında geçen yıl 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar alan bir çok bina tahliye edilmişti.
Silivri açıklarında geçen yıl 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar alan bir çok bina tahliye edilmişti.

İstanbul Silivri açıklarında geçen yıl 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar alan bir çok bina tahliye edilmişti. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hasarlı binaların yıkımı gerçekleşmedi. Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde hasarlı olduğu tespit edilen ve boşaltılan Mutlu Apartmanı'nda yaşayanlar ise dairlerdeki mühürleri kırarak evlerine geri döndü.

DHA

Kapılarda evin hasarlı olduğunu belirten mühür bulunmasına rağmen evlerde kalmaya devam eden vatandaşlar ise endişeli olduklarını ifade ediyor. Güçlendirme çalışması için her daireden ücret alınmasına rağmen çalışmalara başlanmamasından şikayetçi olan vatandaşlar korkuyla yaşadıklarını ifade ediyor.

DHA

"Ölümü beklemek gibi bir şey"

Sultangazi'de hasarlı olan binalardan Mutlu Apartmanı'nda yaşayanlar endişeli olduklarını belirtiyor. Mutlu Apartmanı'na yaşayan Gülseven Şen, "Güçlendirme çalışmasının yapılması için belediyeden yazı çıkması bekleniyor. Buranın güçlendirilmesi ile ilgili bütün daireler 8 bin lira para ödedi. 4 aydır belediyeden yazı çıksın diye bekliyoruz. Mimar, normalde yılbaşına kadar biteceğini söylemişti ama yazı çıkmadığı için hala çalışmalara başlanmadı. Bu binada oturmak çok riskli, ölümü beklemek gibi bir şey. İzmir'de deprem olunca herkesin korkusu daha da fazla arttı" dedi.

DHA

"Bu apartmanın adı mutlu ama biz hiç mutlu değiliz"


Yine aynı apartmanda yaşayan Muhammed Furkan Çetin, "3-4 ay önce çalışmalara başladılar ama bir gelişme yok. Protokollerde bazı değişiklikler var firma onu bekliyormuş. İster istemez endişeliyiz derken, Sevim Öztürk ise, "Bende panik atak var, o günden beri çok kötüyüm. İzmir'deki depremi gördüm haberlere bakamıyorum hemen kapatıyorum. Sürekli beklemedeyiz hala bir şey yapılmadı. Apartmandaki çoğu kişi taşındı. Korku içinde duruyoruz. Bu apartmanın adı 'Mutlu' ama biz hiç mutlu değiliz" diye konuştu.

Deprem uzmanı: Bu sarsıntılar hiçbir zaman bir büyük depremin ön belirtisi değildir
GÜNDEM
Deprem uzmanı: Bu sarsıntılar hiçbir zaman bir büyük depremin ön belirtisi değildir

Deprem uzmanı: Bu sarsıntılar hiçbir zaman bir büyük depremin ön belirtisi değildir
GÜNDEM
Deprem uzmanı: Bu sarsıntılar hiçbir zaman bir büyük depremin ön belirtisi değildir

Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
OYNAT 00:33
Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


Abone Ol Google News
Beyaz Saray çevresi alevlendi

Beyaz Saray çevresi alevlendi

​Trump ve Biden karşıtları birbirine girdi, polis müdahale etti.
ABDyi kaos mu bekliyor?

ABD'yi kaos mu bekliyor?

​Şimdi ne olacak?
CHP ve HDPliler korona nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen TBMMye bir grubu sokmak isteyince arbede çıktı

​ABD'deki seçimlerde saat saat yaşanan gelişmeler...
Araçlarını<br>bırakıp kaçtılar

Araçlarını
bırakıp kaçtılar

İzmir'deki deprem anından yeni görüntüler geldi.
Köprüye köpek çıktı

Köprüye köpek çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden karşıya motorcular geçirdi.

​Türkiye düşmanı Fransız dergi Le Point yine Erdoğan'ı hedef aldı.
Bir yılda<br>teslim edilecek

Bir yılda
teslim edilecek

​Bakan Kurum, İzmir'de yeni binaların teslim tarihini açıkladı.
Seçimi kazandık

Seçimi kazandık

​ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklamalar.
Deprem vergileri<br>nerede mi?

Deprem vergileri
nerede mi?

​AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tek tek açıkladı.
Borsa İstanbul'a yerli damgası

Borsa İstanbul'a yerli damgası

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Çekişmeli eyaletlerde son durum ne?

Çekişmeli eyaletlerde son durum ne?

​Trump; Teksas'ı da Florida'yı da kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.