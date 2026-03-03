Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada ölü ve yaralılar var

22:173/03/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Arnavutköy’de kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 39 yaşındaki İsa Taşkan hayatını kaybetti. Kazada sürücünün eşi ve kızı yaralanırken, kamyonet şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü İsa Taşkan (39) hayatını kaybederken, eşi ve kızı yaralandı. Kamyonet şoförü F.N. (28) gözaltına alındı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Hacımaşlı Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.N. idaresindeki 38 KH 077 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen İsa Taşkan’ın kullandığı 34 TU 7079 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan sürücü İsa Taşkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan Hanife Taşkan ile çocukları A.D.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet şoförü F.N. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#İstanbul
#Arnavutköy
#Kaza
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kira geliri olan milyonları ilgilendiriyor: Kira beyannamesi ne zaman verilir, nasıl hesaplanır? 2026 kira beyannamesi son tarih