İstanbul'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada ölü ve yaralılar var

Kaza saat 19.30 sıralarında Hacımaşlı Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.N. idaresindeki 38 KH 077 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen İsa Taşkan’ın kullandığı 34 TU 7079 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan sürücü İsa Taşkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan Hanife Taşkan ile çocukları A.D.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet şoförü F.N. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.