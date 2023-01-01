İstanbul'da sahte motor yağı imalathanesine baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla, tanınmış markalara ait motor yağlarının sahtesini üreterek piyasaya süren şüpheli yakalandı. Operasyonda üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.A.'nın ünlü markalara ait motor yağlarının sahtesini üretip piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Alınan bilgi kapsamında araştırmalara başlayan jandarma ekipleri, söz konusu motorin yağının Ataşehir'de bulunan bir işyerinde üretildiğini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi. Yakalanan A.A., Marka ve Patent Kanunu"na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.