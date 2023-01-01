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İstanbul'da sahte motor yağı imalathanesine baskın

Ataşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 70 bin litre sahte madeni motor yağı ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ataşehir'de bir iş yerinde tanınmış markalara ait motor yağlarının sahtesinin üretilip piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

9:46 . 21/01/2023 Cumartesi
AA
Operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Ataşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 70 bin litre sahte madeni motor yağı ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ataşehir'de bir iş yerinde tanınmış markalara ait motor yağlarının sahtesinin üretilip piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

İmalathaneye düzenlenen operasyonda, üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli A.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından "Marka ve Patent Kanunu"na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönelik soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


Jandarmadan sahte motor yağı operasyonu
Jandarmadan sahte motor yağı operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla, tanınmış markalara ait motor yağlarının sahtesini üreterek piyasaya süren şüpheli yakalandı. Operasyonda üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.A.'nın ünlü markalara ait motor yağlarının sahtesini üretip piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Alınan bilgi kapsamında araştırmalara başlayan jandarma ekipleri, söz konusu motorin yağının Ataşehir'de bulunan bir işyerinde üretildiğini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi. Yakalanan A.A., Marka ve Patent Kanunu"na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.


#Ataşehir
#İstanbul
#İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
#operasyon
#sahte madeni motor yağı
#Sahte motor yağı
4 dakika önce
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İstanbul'da sahte motor yağı imalathanesine baskın
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