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İstanbul'da sahte plaka üreten 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sahte plaka üreten 3 şüpheli tutuklandı

16:2018/04/2025, Cuma
AA
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte plaka üreten 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte plaka üreten 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte plaka üreten 3 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte plaka üreten 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sadece Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basılmasına izin verilen araç plakalarının sahte mühür kullanılarak üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.


Şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yapan jandarma ekipleri, iki aylık çalışma sonucunda 2 adrese eşzamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan 215 sahte araç plakası, 1 sahte mühür, QR kod üreten 1 yazıcı, plaka yapımında kullanılan 5 pres makinesi, 500 metal kalıp ve muhtelif malzeme ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


#İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
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