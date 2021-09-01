Gündem İstanbulda torbacı operasyonu 121 kilogram eroin ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 121 kilogram eroin ele geçirildi

Esenyurt, Fatih ve Bakırköy'de 25 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri arasında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 121 kilogram eroin ele geçirildi. Yedi şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anları kameraya yansıdı.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda torbacı operasyonu: 121 kilogram eroin ele geçirildi
Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri arasında Esenyurt, Fatih ve Bakırköy'de, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon yapılan adreslerde 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 121 kilogram eroin, 185 gram esrar, 275 gram uyuşturucu hap, 12 sentetik ecza, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Narkotik ekiplerince yakalanan şüphelilerden 5'i hakkında adli işlemler devam ederken, 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

DHA

Operasyon anları kameralara yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

DHA

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 15 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 178 şüpheliye yasal işlem yaparken, bu kişilerden 91'i tutuklanarak cezaevine kondu.

DHA

Ekiplerce yapılan operasyonlar sonucunda; 363 kilogram 164 gram eroin, 47 kilogram 788 gram metanfetamin, 27 kilogram 200 gram esrar, 3 kilogram 361 gram kokain, 930 gram kananbinoid,132 kök hint keneviri,11 bin 984 ecstacy-kaptagon hap, 3 bin 864 sentetik ecza, 286 kilogram 500 gram kimyasal madde ile 18 tabanca, 3 av tüfeği, 313 fişek, 88 bin 550 lira, 3 bin 220 dolar ve 780 avro ele geçirildi.

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Üç ilde 'torbacı'lara yönelik Drone'lu operasyon
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10 ilçede uyuşturucu operasyonu: Aranan şahıs solunum cihazına bağlı çıktı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 10 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
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Operasyon kapsamında çok sayıda adres didik didik arandı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak’taki bir gecekondu oldu.
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Adrese baskın yapan ekipler kapı girişinde çok sayıda nöbetçi köpek ile karşılaştı.
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İstanbul Veterinerlik Müdürlüğü’nden köpeklerin kontrol altına alınması ve saldırmasının önüne geçmek için destek alındı. Polis ekipleri adrese girerek inceleme başlatırken evin çevresi ve sokakta şüpheli adresi görüntüleyen çok sayıda güvenlik kamerası olduğu görüldü.
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Adreste gözaltı kararı bulunan 74 yaşındaki M.B’nin ise solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı öğrenildi.
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Olayla ilgili gözaltı ve yakalama kararının uygulanması için savcılığa başvurulurken operasyonlarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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10 ilçede uyuşturucu operasyonu: Aranan şahıs solunum cihazına bağlı çıktı
İstanbul'da polis şafak vakti uyuşturucu tacirlerine yönelik 10 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adres didik didik aranırken, yapılan aramalarda ise bir adreste aranan şüpheli şahsın 74 yaşında solunum cihazına bağlı olduğu ortaya çıktı.


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