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İSTANBUL

İstanbul’da yine metrobüs arızası: Her şey çok güzel oldu

İstanbullu vatandaşların hayatını çileye çeviren toplu taşıma arızalarının sonuncusu Mecidiyeköy'de gerçekleşti. Zincirlikuyu’dan kalkan metrobüs henüz bir durak gidemeden arıza yaptı. Dakikalarca iki durak arasında kalan araç, yolcuları çileden çıkardı. İşe geç kalan bir vatandaş ise, “Her gün aynı çile. Ne yürüyen merdiveni bitiyor ne metrobüsü. Her şey çok güzel oldu” diye bağırarak isyan etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’da yine metrobüs arızası: Her şey çok güzel oldu
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İstanbul’da her gün bozulan metro, metrobüs ya da İETT otobüslerinin son durağı Mecidiyeköy oldu. Zincirlikuyu'dan kalkan metrobüs, bir sonraki durağa varamadan bozuldu. Dakikalarca bekleyen araç nedeniyle işe kalan vatandaşlar isyan etti.

Metrobüs şoförü bozulan aracın motoru ve direksiyonu arasında mekik dokudu.
Metrobüs şoförü bozulan aracın motoru ve direksiyonu arasında mekik dokudu.

Tartışma yaşandı

Bu sırada metrobüs şoförü araçtan inerek motoru kontrol ettiği sırada öfkeli vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Yolculardan biri “Bu nedir ya. Her gün başka bir rezalet. Ne otobüs arızası bitiyor ne metrobüs. Her şey çok güzel oldu evet” diye bağırmaya başladı.

  • Yaklaşık 15 dakikalık duraksamanın ardından boş bir metrobüs geldi. Yolcular diğer araca aktarılarak yola devam etti.

İstanbul'daki toplu taşıma duraklarında asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı
FOTOĞRAF 15
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Ünalan metro, 21 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Takipte)
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Topkapı-Mescidi Selam tramway hattı, 15 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Takipte)
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Topkapı-Mescidi Selam tramway hattı, 15 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Takipte)
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Topkapı-Mescidi Selam tramway hattı Vatan durağı, 27 Ocak 2022
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Topkapı-Mescidi Selam tramway hattı Vatan durağı, 27 Ocak 2022
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Levent metro istasyonu Plazalar çıkışı, 1 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Gündem) Yürüyen merdiveni kullanamayan vatandaşlar, hemen yanındaki merdivenden yürüyerek çıkmak zorunda kalıyor.
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Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu Karadeniz durağı, 9 Şubat 2022 Fotoğraf: (İstanbul Gündem)
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Altunizade istasyonu, 14 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Gündem)
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Üsküdar-Çekmeköy metrosu Üsküdar durağı, 3 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Gündem)
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Hacıosman istasyonu, 14 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Gündem)
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Osmanbey metrosu, 17 Şubat 2022
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Kirazlı-Başakşehir metro hattı Siteler durağı, 21 Şubat 2022 (Fotoğraf: İstanbul Gündem)
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Asansör arızasını defalarca İBB'ye bildiren engelli vatandaş sonunda isyan etti: Ben artık çok yoruldum.
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İstanbul'daki toplu taşıma duraklarında asansör ve yürüyen merdivenler her gün arızalı
İstanbul'da metro ve tramway hatlarındaki asansör ve yürüyen merdiven arızaları bitmek bilmiyor. Neredeyse her gün, şehrin farklı noktasındaki bir durakta bakımsızlıktan arıza yaşanıyor. Bakıma alınan asansörlerde ise tadilat uzun sürüyor. Bitiş tarihi olarak beş ay sonrası gösteriliyor. Geçtiğimiz haftalarda engelli bir vatandaş, “Ben artık çok yoruldum. 2012 yılından beri tekerlekli sandalye kullanıyorum, bu kadar uzun süreli arıza görmedim" sözleriyle İBB'ye tepkisini dile getirmişti.

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