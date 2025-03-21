İstanbul'da yük gemisi karaya oturdu: Bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi

Rusya'dan Mozambik'e seyir halindeyken İstanbul'da karaya oturan dökme yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan "XIN HAI TONG 37" isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisinin kurtarılması için kılavuz kaptan, kurtarma uzmanı, balık adam ekibi, KEGM-4 hızlı tahliye botu (can kurtarma) ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi.