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Bakırköy açıklarında 169 metrelik gemi karaya oturdu

İstanbul'un Bakırköy ilçesi açıklarında 169 metrelik kuru yük gemisi demirledikten sonra karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), geminin kurtarılması için olay yerine tahlisiye botu ve kurtarma römorkörünün olay yerine yönlendirildiğini açıkladı.

21:56 - 28/06/2024 Cuma
DHA
169 metrelik geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
169 metrelik geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Rusya'dan Tunus'a giden 169 metrelik kuru yük gemisi demirledikten sonra karaya oturdu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince kıyıya oturan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Rusya'dan Tunus'a giden kuru yük gemisi, seyir halindeyken Yeşilköy sahiline demirledikten sonra karaya oturdu.

Karaya oturan geminin kurtarılması için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

"Tahlisiye botu ve kurtarma römorkörü yönlendirildi"

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan Lady Ayana isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ve Kurtarma-10 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.



#İstanbul
#Bakırköy
#Kuru Yük Gemisi
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